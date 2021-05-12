«Его не узнать»: Леонардо Ди Каприо поделился новым фото и напугал фанатов
Леонардо Ди Каприо в личном блоге поделился кадром со съёмок нового фильма Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" со своим участием, пишет Лайф.
Леонардо Ди Каприо в личном блоге поделился кадром со съёмок нового фильма Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" со своим участием, пишет Лайф.
На снимке кумир миллионов выглядит заметно постаревшим. Лицо артиста усеяно морщинами, а волосы кажутся не очень чистыми. Пост вызвал ажиотаж среди фанатов.
Грим это или усталость на фото — непонятно. Мнения поклонников звезды разделились. Некоторые полагают, что Лео просто вжился в новую роль, другие верят, что актёр действительно изменился.
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"Это точно Лео? Что случилось, его не узнать", — приводит портал "Дни.ру" комментарий одного из напуганных поклонников звезды.
"Конечно, это он. Как можно не узнать Ди Каприо. Это всё ради роли", — делится своими догадками другой фанат.
У оскароносного актёра в новом вестерне-триллере Скорсезе одна из главных ролей. Фильм расскажет телезрителям о секретном расследовании организации ФБР. Персонаж Ди Каприо попытается помочь коренному населению, которое оказалось в опасности после обнаружения нефти. Дата премьеры всё ещё неизвестна. Артист одновременно завершает работу над другим проектом — фильмом Адама Маккея "Не смотри вверх".