Инсайдер о возобновлении романа Дженнифер Лопес и Бена Аффлека: «Все началось еще в феврале»

Новые обстоятельства их воссоединения тем не менее продолжают появляться, что только подогревает слухи об их реальном романе.

По информации источника издания TMZ, инициатива возродить отношения исходила от Бена. Еще в феврале он стал буквально заваливать Дженнифер письмами по электронной почте, когда она уехала на съемки фильма Shotgun Wedding в Доминиканскую Республику. И характер его посланий был далек от просто дружеского.

Источник утверждает, что Бен писал Дженнифер о том, как она красиво выглядит во время съемок картины (кстати, комплименты певице он делал и публично), после того как увидел ее снимки со съемочной площадки, и что он хотел бы оказаться рядом с ней. Лопес же якобы отвечала ему, что ей нравится, как он пишет, и что он завладел ее сердцем с помощью слов.

Переписывались они до тех пор, пока Лопес не закончила сниматься в картине в апреле и не вернулась в США, где они уже продолжили свое общение лично.

Интересно, что во время бурной переписки Лопес и Аффлека к певице в Доминикану неоднократно прилетал ее бывший жених Алекс Родригес, с которым они тогда пытались спасти свои отношения, но в итоге все же расстались. В свете этих обстоятельств причины расставания Лопес и Родригеса могут оказаться на деле не столь однозначны, как о них говорили раньше (утверждалось, что пара рассталась из-за слухов о регулярных изменах бейсболиста). Алекс, по данным инсайдеров, новый роман Дженнифер переживает тяжело — он все еще надеялся на примирение.