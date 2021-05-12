Ср, 12.05.2021
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Инсайдер о возобновлении романа Дженнифер Лопес и Бена Аффлека: «Все началось еще в феврале»

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес ФОТО: Gilbert Flores/Broadimage/Scanpix

Одна из самых обсуждаемых тем последних дней в западных таблоидах — это вероятное возобновление романа 51-летней Дженнифер Лопес и 48-летнего Бена Аффлека. Сначала стало известно, что пара, которая встречалась 17 лет назад и даже была помолвлена, много времени проводит вместе в доме певицы, а затем появилась информация, что Дженнифер и Бен вместе съездили в отпуск, пишет Сплетник.

Новые обстоятельства их воссоединения тем не менее продолжают появляться, что только подогревает слухи об их реальном романе.

По информации источника издания TMZ, инициатива возродить отношения исходила от Бена. Еще в феврале он стал буквально заваливать Дженнифер письмами по электронной почте, когда она уехала на съемки фильма Shotgun Wedding в Доминиканскую Республику. И характер его посланий был далек от просто дружеского.

Источник утверждает, что Бен писал Дженнифер о том, как она красиво выглядит во время съемок картины (кстати, комплименты певице он делал и публично), после того как увидел ее снимки со съемочной площадки, и что он хотел бы оказаться рядом с ней. Лопес же якобы отвечала ему, что ей нравится, как он пишет, и что он завладел ее сердцем с помощью слов.

Переписывались они до тех пор, пока Лопес не закончила сниматься в картине в апреле и не вернулась в США, где они уже продолжили свое общение лично.

Интересно, что во время бурной переписки Лопес и Аффлека к певице в Доминикану неоднократно прилетал ее бывший жених Алекс Родригес, с которым они тогда пытались спасти свои отношения, но в итоге все же расстались. В свете этих обстоятельств причины расставания Лопес и Родригеса могут оказаться на деле не столь однозначны, как о них говорили раньше (утверждалось, что пара рассталась из-за слухов о регулярных изменах бейсболиста). Алекс, по данным инсайдеров, новый роман Дженнифер переживает тяжело — он все еще надеялся на примирение.

Инсайдеры говорят, что Дженнифер сейчас очень счастлива и решила дать своим отношениям с Беном второй шанс. Пара уже была однажды помолвлена, но тогда свадьба так и не состоялась. Возможно, на этот раз они решат довести дело до конца.

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