Селин Дион опубликовала редкое фото своей большой семьи и собак

Канадская певица Селин Дион по случаю Дня матери, который на Западе отмечают 9 мая, порадовала поклонников снимком ее большой семьи. На нем она показала своих младших сыновей, которых не часто можно увидеть в ее соцсетях.

На фото звезду запечатлели на зеленой лужайке в окружении троих наследников от покойного супруга — продюсера Рене Анжелила. Старший — Рене-Чарльз, расположившийся по центру, уже совсем взрослый, ему 20 лет. Близнецам Нельсону и Эдди — по десять.

«Еще не известно, кому сегодня больше повезло: мне или моим детям? Ведь быть мамой — это привилегия! Поздравляю с Днем матери. Наслаждайтесь каждым моментом. Неужели что-то может быть лучше? С большой любовью, Селин», — написала она на своей странице в Instagram.