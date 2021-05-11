Самый популярный блогер Эстонии расказала, как нашла мужчину в Tinder, но он оказался совсем не героем-любовником

Трейманн описала эту поучительную историю в своем блоге. «Ну, я могла бы сказать, что причина всему - корона и самоизоляция, и они служат достаточно веским оправданием необдуманных и сиюминутных поступков или помутнения мозгов. Но, честно говоря, мне с самого начала казалось, что эти новые отношения никуда не приведут», - откровенничает Маллукас.

«Не поймите меня неправильно, у меня очень хороший вкус, я вижу правильных мужчин - главное, чтобы он был заботливым, хорошим отцом и отличным компаньоном. Но, как показали последние месяцы, чертовски трудно подстраиваться под чужой характер, привычки и привыкать к манерам поведения чужого человека в зрелом возрасте», - признается Марианн, отмечая, что в молодости процесс привыкания к мужчине проходит гораздо легче. По словам блогера, и она, и ее новый кавалер никак не могли притереться друг к другу и каждый день словно начинали заново знакомиться.

Поскольку отношения с Кардо у Трейманн не продлились долго, она сделала такой вывод: «Я должна признать, что постоянно совершаю ошибки, то есть наступаю на одни и те же грабли. Один не подходит, другой не подходит. Но в целом все хорошо, а если нет, то все будет хорошо!» - Марианн смотрит в будущее с оптимизмом и не делает трагедии из того, что не нашла своего мужчину и в этот раз.