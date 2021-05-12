Ложь и никакой любви: разлучницу Макееву уличили в дешевых манипуляциях

Российская актриса и телеведущая Анастасия Макеева не так давно сумела шокировать поклонников и коллег. Наплевав на всякие нормы морали, звезда музыкальной драмы «Георг» в открытую рассказала о бурных отношениях с женатым, да еще и многодетным строителем Романом Мальковым. Если верить версии Макеевой, то чувства к несвободному папе четверых ребят вспыхнули у нее в разгар пандемии, когда мужчина занимался ремонтом ее дома.

А далее понеслось — парочка стала то и дело публиковать в соцсетях свои совместные снимки, на которые с ужасом смотрела законная супруга Малькова. Женщина с детьми осталась в Словении, где поначалу дожидалась добытчика с замиранием сердца и уверенностью в его полной порядочности. Охомутав строителя, Макеева не только не постеснялась выставить личное счастье напоказ, но и начала мастерски издеваться над убитой горем женой ненаглядного Романа. В общем, поведение красотки просто не могло не вызвать осуждения со стороны общественности.

Чтобы понять, что действительно происходит в жизни Анастасии Макеевой, журналисты «Комсомольской правды» обратились к известному профайлеру Светлане Филатовой. Эксперт вызвалась детально разобрать последнее интервью Макеевой, которое актриса дала в студии программы «Секрет на миллион», и пришла к выводу, что Макеева является блестящим манипулятором и довольно лживой личностью. Язык тела и жесты, продемонстрированные ей во время беседы с Лерой Кудрявцевой, говорят явно не в пользу бравой разлучницы.

«Изучать эти кадры было очень тяжело — Анастасия тотально врет, это чудовищно, от нее идет отрицательная энергия. Но главное в этот момент — эмоции самого Романа Малькова. Когда артистка его нахваливает, жених опускает голову, не смотрит в камеру — так проявляется чувство вины. Он сжимает губы, челюсть напряжена, сглатывает — пытается скрыть эмоции. У него нет любви к Макеевой, видно, что его все это уже достало, но по каким-то причинам он продолжает играть свою роль.