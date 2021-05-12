Дмитрий Дибров признался, брал ли он взятки на шоу «Кто хочет стать миллионером?»

Дмитрий Дибров впервые появился в кадре программы «Кто хочет стать миллионером?» еще в 1999 году. Позднее он уходил из проекта, но в 2008-м опять занял кресло ведущего. За это время Дмитрий неоднократно доказывал свой профессионализм.

При этом, как оказалось, участники много раз пытались заручиться помощью Диброва для победы в викторине. Дибров рассказал об этом в эфире «Вечернего Урганта» на Первом канале. Дмитрию предстояло отгадать названия новых подсказок, придуманных Иваном. Одна из картинок особенно заинтересовала Дмитрия.

«Это взятка ведущему. Вы даже не представляете, сколько раз за 20 лет работы над «Кто хочет стать миллионером?» мне приходилось видеть это», — пожаловался Дибров.

Разумеется, Иван Ургант не упустил возможность пошутить по поводу скандала с Александром Друзем. Напомним, что в 2019 году в адрес знатока «Что? Где? Когда?» поступили обвинения во взяточничестве . Якобы Друзь так сильно мечтал победить на «Кто хочет стать миллионером?», что предложил одному из редакторов программы крупную денежную сумму за возможность ознакомиться с правильными ответами.

Сам Друзь свою вину отрицал. Скандал оказался таким громким, что знатока надолго отстранили от игр «Что? Где? Когда?»