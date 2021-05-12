Лучшая подруга погибшей в Казани учительницы: «Она хотела уйти из школы и начать новую жизнь»

Эльвира и Альфина познакомились еще школьницами. Они близко дружили на протяжении многих лет, но после того как Игнатьева поступила в колледж, стали общаться меньше: занятость все больше захватывала личное время девушек.

«Я любила ее душу. Сколько прекрасных историй мы пережили вместе. И пусть в последнее время мы виделись раз в год, наши встречи были единением двух друзей, которые просто говорят по душам. В последнюю такую встречу Эльвира много рассказывала о школе, вернее о том, как она себя чувствует в этой системе. Она говорила, что у нее совсем нет времени на важные вещи, что она не успевает... радоваться жизни», — рассказала подруга погибшей в студии шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

По словам приятельницы, 26-летняя Эльвира хотела уйти из гимназии после окончания текущего учебного года. Девушка чувствовала, что педагогика — не ее сфера. «Она собиралась уйти в мае. Я тогда спросила: «Зачем тебе ждать мая, чтобы начать новую жизнь?». Это решение было для нее непростым, поэтому она придумывала отговорки. Ее держал полученный грант, ответственность за детей. Сегодня Эльвира преподала нам последний и самый важный урок. Если ты чувствуешь, что находишься не на своем месте, если вся Вселенная способствует тому, чтобы ты поменял свою жизнь, — не жди ни минуты! Твое завтра начинается прямо сейчас», — подытожила Альфина.

В кровавой бойне в казанской школе №175 погибли помимо семи учеников две педагога 26-ти и 55-ти лет. Ими стали учительница английского языка Эльвира Игнатьева и учительница начальных классов Венера Айзатова.

Как выяснилось, педагог Игнатьева на тот момент вела урок английского языка у пятого класса. В момент когда стали слышны шум и выстрелы, она вышла из класса в коридор и оказалась на пути у стрелка Ильназа Галявиева. При этом там также находилась и другая ученица.