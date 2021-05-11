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Две семьи Константина Меладзе: почему продюсер много лет утаивал роман с Верой Брежневой

Константин Меладзе и Вера Брежнева. ФОТО: Скриншот с Instagram

Ради союза с экс-солисткой «ВИА Гры» продюсер оставил прежнюю семью, и по сей день Веру Брежневу называют разлучницей. Отравляют жизнь Константина Меладзе и слухи о разладе с Верой, но вопреки сплетням супруги сохраняют крепкий брак, пишет Starhit.ru.

11 мая одному из самых успешных продюсеров страны Константину Меладзе исполняется 58. Не верится, что когда-то влиятельный композитор сомневался в своих способностях и испытывал проблемы не только с общением, но и с игрой на музыкальных инструментах. Учился Меладзе плохо и только в студенчестве получил шанс доказать окружающим, что обладает талантом. Зато теперь любая артистка продаст душу дьяволу за возможность сотрудничать с шоуменом.

Репутация Константина Меладзе оставалась незапятнанной вплоть до нулевых, пока не возникли слухи о связях женатого на Яне Сумм композитора на стороне. В 2013-м продюсер развелся с Яной после 19 лет брака, а спустя еще два года — тайно женился на Вере Брежневой. Но когда именно начался бурный роман между Меладзе и экс-солисткой «ВИА Гры»? И только ли Вере мужчина оказывал знаки внимания?

Восхождение

В украинский Николаев семья Константина Меладзе переехала из Батуми. Оба будущих музыканта — братья Константин и Валерий — окончили кораблестроительный институт. Во время учебы они активно участвовали в концертах институтской группы «Апрель», а в 1989 году записи выступлений молодых людей попали к продюсеру популярного коллектива «Диалог» Киму Брейтбургу. С этого момента началось их восхождение на Олимп российского шоу-бизнеса.

У старшего брата, Константина, перемены в карьере совпали с важным событием в личной жизни — он познакомился с будущей женой. Красивая брюнетка Яна Сумм тоже жила в Николаеве. После школы девушка поступила на юридический факультет местного университета и делала большие успехи в модельном бизнесе, даже участвовала в конкурсе «Мисс Украина — 92».

Впервые Яна увидела Константина, возвращаясь с дискотеки с подругой: навстречу шли два парня, одним из которых и был Меладзе. Константин сделал Сумм предложение буквально на третьем свидании.

После свадьбы карьера музыканта быстро пошла вверх. У него появились стабильная работа, гастроли, денег в семье становилось больше. Но отношения между супругами постепенно начали остывать. Как вспоминала Яна, как-то раз Константин вернулся домой среди ночи, она сквозь сон спросила: «Кто это?», — на что последовал ответ: «Лежи и привыкай, это твой муж».

Молодая женщина пожертвовала карьерой юриста, полностью посвятив себя семье: Яна родила продюсеру дочерей Алису и Лию и сына Валерия. Музыкант обожал детей и баловал их подарками, но привязанность к наследникам и любовь к жене — разные вещи.

Слухи и реальные измены

Меладзе нередко приписывали романы с молодыми певицами: участницей украинской «Фабрики звезд» Евой Бушминой, Полиной Гагариной. Но каждый раз слухи оказывались далеки от правды. Тревожных чувств в отношении супруга Яна не испытывала, признаваясь, что не собиралась тратить жизнь на то, чтобы держать его на привязи и контролировать каждый шаг. Сумм полагала, что любящий мужчина не способен смотреть по сторонам. Когда же положение изменилось?

Для солисток «ВИА Гры» Константин Меладзе был учителем и наставником, так поначалу он относился и к Вере Брежневой. Однако позднее между певицей и композитором возникли сильные чувства, погасить которые им не удалось. Пара тщательно скрывала роман от окружающих, но спустя годы Яна Сумм призналась, что давно догадывалась об измене мужа.

«До сих пор не проходит возмущение от того, что человек совершает поступки какой-то масштабной гадости, строя при этом невинный взгляд или оправдываясь хорошими словами про любовь и заботу, — сетовала Сумм. — От меня же на протяжении 10 лет все скрывали! Говорили: «Нет, ты что? Мы просто дружим и сотрудничаем!»

Смертельное ДТП

Расставанию с женой предшествовала трагедия: в 2012 году Меладзе насмерть сбил женщину. 30-летняя мать двоих детей скончалась на месте. После проверки обвинения с композитора в ДТП были сняты, однако происшествие разделило его жизнь на «до» и «после». Константин почти на полгода выпал из реальности: не мог работать, не общался с друзьями. Из этого состояния его вытащило творчество.

«Через месяц после того, как я понял, что со мной, вспомнил, что должен заканчивать музыку к фильму. Я на карачках залез в студию, включил свою аппаратуру и начал писать, потому что понимал: что бы со мной ни случилось, фильм должен выйти к определенному сроку. И, как часто бывало, музыка и работа постепенно вытащили меня за шкирку», — рассказывал композитор.

Болезненный развод и воссоединение с Верой

Развод состоялся в 2013-м по инициативе Яны. Женщина рассказывала, что после этого в ее душе воцарился покой. Константин Меладзе же долго не верил в серьезность намерений супруги. «Я отношусь к такому типу людей: пока пинком не выпрут, буду вот так сидеть и жить. Она права на все сто процентов, права во всех претензиях, раз она так говорит и так считает. Понятно, у меня может быть своя точка зрения. Но я не спорю и считаю, что, безусловно, в качестве мужа я хуже некуда», — признавал композитор.

Слабину продюсер дал и в вопросе объяснения ситуации детям. «Я никак не объяснял детям причины развода, переложил все на плечи их мамы, это было тяжело, хотя они умные, поняли бы», — рассуждал Константин в эфире программы «Vласть vs Vлащенко».

В 2015-м Вера Брежнева и Константин Меладзе официально стали парой, тайно поженившись в Италии в узком семейном кругу. На торжественный ужин молодожены пригласили гостей в ресторан отеля Paradiso al Mare. Поклонники наделись, что теперь звезды раскроют все карты о своей лав-стори, но супруги предпочитали хранить детали в тайне. Впрочем, изредка артисты все же радовали публику трогательными признаниями. «Мое путешествие среди женщин закончено, я нашел единственную. Очень переживаю за знакомых, которые разводятся, ведь помню, каково это», — подчеркивал Меладзе.

Так ли все идеально?

Поначалу в крепости брака Брежневой и Меладзе никто не сомневался. Продюсер называл жену самой красивой, сексуальной и успешной, признавался, что только Вера сумела оторвать его от круглосуточной работы и подарить новую яркую жизнь. Но в 2019-м у поклонников семьи зародились сомнения в идеальности отношений пары: по Сети разлетелись слухи об интрижке композитора с другой участницей «ВИА Гры» Эрикой Герцег.

«Читаю новости и в очередной раз восхищаюсь способностями своего мужа. Он успевает руководить офисом продюсерского центра, курировать пять своих проектов, быть наставником в «Голосе», писать песни, снимать клипы, выпускать релизы, утверждать весь контент, заниматься детьми, заботиться о брате, сестре, родителях, племянниках, принимать участие во всем, что происходит в моей жизни, помогать в наших семейных вопросах и еще, по словам прессы, — погуливать с Эрикой», — иронизировала Брежнева.

Шутки Веры разрядили обстановку, и вскоре сплетни о романе с Герцег сошли на нет... уступив место другим слухам. Так, хейтеры накинулись на Брежневу, обвинив ее в давлении на мужа и прямом влиянии на смену солисток в «ВИА Гре». Блондинка пояснила, что не имеет никакого отношения к организации работы группы, успокоив если не всех, то добрую половину подписчиков.

Тема харассмента

Сам композитор в скандалы не ввязывался, но это не означало, что он был застрахован от втягивания в громкие истории. В прошлом месяце Ани Лорак рассказала Борису Корчевникову в программе «Судьба человека» канала «Россия 1», почему ее профессиональные отношения с продюсером оказались кратковременными. «Думаю, Костя испытывал ко мне симпатию. Будь я другим человеком, моя жизнь пошла бы по взлетной полосе. Но еще с интерната я была девочкой со своими понятиями и достоинством. Поэтому тот путь развития, который предлагал Костя, мне не подошел», — заявила она.

Никакой конкретики не прилагалось, однако Лорак отметила, что поставленные композитором условия лежали в личной плоскости и касались темы «на что ты готов ради популярности». Признания артистки сочли намеком на домогательства со стороны продюсера, а вскоре Ани поддержала еще одна украинская певица Ольга Полякова — мол, и она получала непристойные предложения от Меладзе.

Звезды среагировали на скандал мгновенно: Валерий Меладзе возмутился, что кто-то мог выдумать такое про брата, Надежда Грановская заявила, что Константин Меладзе и понятие «домогательства» — вещи противоположные. Да и сама Ани Лорак «показания» поспешно изменила. «Я сказала, что мне просто не подошли условия сотрудничества с Костей. Как всегда перекрутили, услышали то, чего нет. Мы с Костей давно дружим и замечательно общаемся», — отметила вокалистка на премии Вest Style Awards


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