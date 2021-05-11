Две семьи Константина Меладзе: почему продюсер много лет утаивал роман с Верой Брежневой

Для солисток «ВИА Гры» Константин Меладзе был учителем и наставником, так поначалу он относился и к Вере Брежневой. Однако позднее между певицей и композитором возникли сильные чувства, погасить которые им не удалось. Пара тщательно скрывала роман от окружающих, но спустя годы Яна Сумм призналась, что давно догадывалась об измене мужа.

«До сих пор не проходит возмущение от того, что человек совершает поступки какой-то масштабной гадости, строя при этом невинный взгляд или оправдываясь хорошими словами про любовь и заботу, — сетовала Сумм. — От меня же на протяжении 10 лет все скрывали! Говорили: «Нет, ты что? Мы просто дружим и сотрудничаем!»

Смертельное ДТП

Расставанию с женой предшествовала трагедия: в 2012 году Меладзе насмерть сбил женщину. 30-летняя мать двоих детей скончалась на месте. После проверки обвинения с композитора в ДТП были сняты, однако происшествие разделило его жизнь на «до» и «после». Константин почти на полгода выпал из реальности: не мог работать, не общался с друзьями. Из этого состояния его вытащило творчество.

«Через месяц после того, как я понял, что со мной, вспомнил, что должен заканчивать музыку к фильму. Я на карачках залез в студию, включил свою аппаратуру и начал писать, потому что понимал: что бы со мной ни случилось, фильм должен выйти к определенному сроку. И, как часто бывало, музыка и работа постепенно вытащили меня за шкирку», — рассказывал композитор.

Болезненный развод и воссоединение с Верой

Развод состоялся в 2013-м по инициативе Яны. Женщина рассказывала, что после этого в ее душе воцарился покой. Константин Меладзе же долго не верил в серьезность намерений супруги. «Я отношусь к такому типу людей: пока пинком не выпрут, буду вот так сидеть и жить. Она права на все сто процентов, права во всех претензиях, раз она так говорит и так считает. Понятно, у меня может быть своя точка зрения. Но я не спорю и считаю, что, безусловно, в качестве мужа я хуже некуда», — признавал композитор.

Слабину продюсер дал и в вопросе объяснения ситуации детям. «Я никак не объяснял детям причины развода, переложил все на плечи их мамы, это было тяжело, хотя они умные, поняли бы», — рассуждал Константин в эфире программы «Vласть vs Vлащенко».