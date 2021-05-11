Аршавин: «Алису ждут проблемы с замужеством. Возможно, из-за того, что случилось с ее лицом»

«Я так до этого не влюблялся... Что это за чувство? Много сил, спать не хочется, ты готов горы свернуть — полная эйфория. Получаешь от всего удовольствие, нет преград в жизни. Почему все закончилось? Все прозаично: я бы жил с этой женщиной, но когда обман с ее стороны вскрылся — и он был не минутный, не секундный, а длился полтора года, — я задал ей важные вопросы. Спросил: «Почему? Зачем? Собираешься ли ты возвращать деньги?». Алиса предпочла ничего не рассказывать и ничего не возвращать. И как мне поступать? Продолжать с ней жить дальше?» — делится Аршавин.