Аршавин: «Алису ждут проблемы с замужеством. Возможно, из-за того, что случилось с ее лицом»

«Я так до этого не влюблялся... Что это за чувство? Много сил, спать не хочется, ты готов горы свернуть — полная эйфория. Получаешь от всего удовольствие, нет преград в жизни. Почему все закончилось? Все прозаично: я бы жил с этой женщиной, но когда обман с ее стороны вскрылся — и он был не минутный, не секундный, а длился полтора года, — я задал ей важные вопросы. Спросил: «Почему? Зачем? Собираешься ли ты возвращать деньги?». Алиса предпочла ничего не рассказывать и ничего не возвращать. И как мне поступать? Продолжать с ней жить дальше?» — делится Аршавин.
По словам футболиста, Казьмина завладела суммой в размере миллиона евро и не возвращает ее. Поэтому говорить о примирении между ними бессмысленно. Также женщина заявляет свои права на дом, который они строили вместе с Андреем. Но это имущество записано на мать спортсмена Татьяну, сообщает Starhit.
Аршавин теперь вновь завидный холостяк и не оставляет попыток наладить личную жизнь. При этом футболлер искренне считает, что у его бывших жен это вряд ли получится. «Юлия Геннадьевна нашла кого-нибудь? Нет. Алиса Александровна тоже, думаю, столкнется с проблемами. В ее случае, к сожалению, это может быть из-за изменений в лице», — отметил Аршавин.
Напомним, что у Алисы из-за аутоиммунного заболевания произошел некроз хрящевой ткани в носовой перегородке. Сейчас женщина дожидается полного выздоровления, чтобы обратиться к эстетическим хирургам и провести восстановительную ринопластику.