«Мама выглядит моложе»: Алсу показала повзрослевшую дочь

Певица Алсу опубликовала видео, на котором танцует вместе с младшей дочерью Микеллой Абрамовой. Артистка приятно удивила поклонников своими танцами и неувядающей внешностью, подняв пользователям настроение забавным роликом.

«Просто для хорошего настроения», – коротко подписала видео Алсу.

В комментариях поклонники отметили, что Алсу и ее дочь Микелла выглядят скорее как две сестры. Некоторым и вовсе показалось, что на видео певица смотрится моложе своей наследницы. По мнению подписчиков, Алсу с каждым годом выглядит все свежее. Также пользователи положительно отреагировали и на то, что артистка идет в ногу со временем и во всем поддерживает свою дочь, снимая вместе с ней видео.

«Офигенные», «Когда мама моложе», «Алсу шикарная! Выглядит как девушка-подросток! Все бы мамы так выглядели!», «Такие красотки», «Тот случай, когда мама выглядит моложе», «Алсу тут на вид лет 25», «И никто не скажет, что это мама с дочкой», «Две сестрички... мама супер хорошо выглядит», «Алсу, вы с каждым годом все краше», «Классно, что Вы с дочкой на одной волне и ее поддерживаете!» – пишут в комментариях пользователи.



