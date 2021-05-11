Праздник «Алые паруса» признан лучшим в мире

Премия Global Eventex Awards по праву считается одной из престижнейших в области событийной индустрии. С 2009 года на суд жюри Global Eventex Awards были представлены проекты более чем из 85 стран.

Проекту «Алые паруса-2020» пришлось выдержать рекордную конкуренцию. Ведь в этом году на конкурс была подана 561 заявка из 37 стран мира. И праздник выпускников с честью выдержал это испытание.

Праздник выпускников «Алые паруса-2020» был признан лучшим и награжден золотом в номинациях «Арт-событие», «Праздничное мероприятие», «Культурное событие» и «Музыкальное событие».

«Алые Паруса 2020» ФОТО: Alexander Demianchuk/TASS

Также серебряную награду праздник выпускников «Алые паруса-2020» получил в номинации «Прямая трансляция».

Впервые в истории бриг прошел не по Неве, а в водах Финского залива. Новая локация была выбрана для максимальной безопасности жителей и гостей Санкт-Петербурга.

Трансляцию яркого шоу увидели шестнадцать с половиной миллионов человек в России. Легендарный выпускной «Алые паруса-2020» подготовили в рекордно короткие сроки.

«Алые Паруса 2020» ФОТО: Alexander Demianchuk/TASS

На создание сценария, репетиции, монтаж декораций и понтонов для салютных установок ушло чуть меньше месяца. Обычно к шоу готовятся целый год.

Премию Global Eventex Awards вручают авторам лучших проектов за выдающиеся достижения в сфере событийного маркетинга и эффективное использование инновационных технологий в организации мероприятий высочайшего качества.

В состав жюри входят лучшие эксперты и профессионалы с многолетним опытом проведения мероприятий: известные журналисты ведущих событийных журналов, руководители ассоциаций, представители конгресс-бюро — влиятельные лица в сфере событийного маркетинга и лидеры мнений этой отрасли, пишет Пятый канал.

Традиция проведения праздника выпускников «Алые паруса» была возрождена в 2005 году при поддержке Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Масштаб торжества с годами только расширялся, сейчас мероприятие уже давно вышло за рамки городской акции. Об «Алых парусах» знают не только в Петербурге, но и по всей России и даже в других странах.

«Алые паруса» признаны лучшим городским праздником Европы в 2016 году, 20 европейских стран включили фестиваль в список международных мероприятий, рекомендованных для любителей событийного туризма.

В 2019 году «Алые паруса» стали победителем престижного конкурса Best Event Awards World. Проект взял главную награду в номинации Iconic Event Award и две серебряные статуэтки в номинациях Best Musical Event и Best Bea World Agency.

В 2020 году проект Пятого канала «Алые паруса-2019» стал победителем VIII Ежегодной Национальной премии в области событийного маркетинга и специальных мероприятий «Событие года» в номинации «Городской фестиваль».



