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Жириновский пообещал закрыть «Вечерний Ургант» после шутки о коммунистах

Владимир Жириновский ФОТО: Videokaader

Российский политик Владимир Жириновский заявил, что намерен закрыть шоу «Вечерний Ургант» из-за шутки ведущего Ивана Урганта на Первом канале. Об этом лидер партии ЛДПР рассказал порталу «Собеседник.ру», передает портал Znak.

В апреле Жириновский рассказал о предстоящей смене лидера в КПРФ (Коммунистической партии Российской Федерации). По его словам, вместо Геннадия Зюганова председателем партии должен был стать Юрий Афонин.

На давние отношения политиков обратил внимание Ургант и сравнил их «с семейной парой». Так, шоумен в качестве примера привел «две полки в плацкартном вагоне, которые все время рядом, но никак не могут соединиться» и пошутил, что «новое руководство партии придет на один созыв». Эти слова не понравились лидеру Либерально-демократической партии России.

Передачу будем закрывать. Хватит, Ваня, посмеялся над всеми, теперь пусть поработает наконец. У него какая-то профессия есть, что-то он должен делать. Пусть работает, закрывать будем,

— сказал Жириновский.

Отметим, коммунисты единогласно переизбрали Геннадия Зюганова председателем партии на пленуме ЦК КПРФ в конце апреля нынешнего года.


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