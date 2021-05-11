Жириновский пообещал закрыть «Вечерний Ургант» после шутки о коммунистах

В апреле Жириновский рассказал о предстоящей смене лидера в КПРФ (Коммунистической партии Российской Федерации). По его словам, вместо Геннадия Зюганова председателем партии должен был стать Юрий Афонин.

На давние отношения политиков обратил внимание Ургант и сравнил их «с семейной парой». Так, шоумен в качестве примера привел «две полки в плацкартном вагоне, которые все время рядом, но никак не могут соединиться» и пошутил, что «новое руководство партии придет на один созыв». Эти слова не понравились лидеру Либерально-демократической партии России.