Расходится молния: как ее можно застегнуть: лайфхак

Молния может не работать из-за того, что в змейку что-то попало. Но самая частая причина, из-за чего расходится молния, – это ослабление бегунка. Можно отнести вещь в мастерскую и то ли заменить бегунок, то ли вшить новую молнию. А можно попытаться реанимировать старый замок своими силами.

Внимательно осмотрите бегунок со всех сторон: его корпус должен одинаково плотно обхватывать зубчики молнии.

Переведите бегунок в положение, когда змейка расстегнута.

Не нужно снимать бегунок: такой ремонт можно сделать прямо на одежде, сумке или обуви.

Поочередно обхватите левый и правый край замочка в ослабленном месте пассатижами и очень легонько сожмите. Имейте в виду, что вместо старых надежных стальных замков сейчас бегунки часто делают из хрупкого силумина.

Если под рукой не оказалось пассатижей, воспользуйтесь молоточком или предметом, которым можно постучать по молнии, к примеру ручкой ножа, ложки, ножниц и т. д., но только совсем легонько.

Если молния расходится на брюках, значит, ослабел стопорный элемент бегунка. Срочно исправить ситуацию можно, если продеть в петлю застежки колечко от брелока или резинку, а затем застегнуть его на пуговицу брюк. Но в дальнейшем змейку все-таки придется чинить.



