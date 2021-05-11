Стала известна причина развода Билла и Мелинды Гейтс

Об этом сообщает Супер со ссылкой на The Wall Street Journal, ссылаясь на источники и документы. Согласно официальным бумагам, Мелинда обращалась даже в несколько юридических фирм сразу. Причиной тому стали контакты основателя Microsoft с финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в преступлениях сексуального характера.

О том, что пара разводится спустя 27 лет брака, стало известно на прошлой неделе из Twitter. Гейтсы опубликовали пост, в котором заявили, что их брак безнадежно испорчен. Что послужило причиной такому решению, супруги тогда не сказали. Однако, по словам сотрудника их благотворительного фонда, Мелинду беспокоила дружба ее мужа с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. Как писало издание New York Times в 2019 году, однажды Билл задержался до поздней ночи в таунхаусе Эпштейна на Манхэттене. И именно после этого случая Мелинда впервые обратилась к юристам.