«Другой укус» ⟩ Замок Дракулы в Румынии предлагает бесплатные прививки для гостей

Администрация замка, расположенного в Карпатских горах в Трансильвании, надеется привлечь дополнительное внимание публики бесплатными уколами вакцины Pfizer-BioNTech.

Процедура называется «Другой укус». Для получения прививки заходить в замок не требуется, а каждый привитый получит сертификат.

Медсестер, работающих в замке, облачат в соответствующие наряды: на халатах появятся наклейки с хирургическими иглами, а во рту при улыбке обнажатся белые клыки.

Посетителей просят соблюдать все меры защиты, в том числе использовать антисептики для рук, носить маски и находиться на безопасном расстоянии друг от друга, сообщает портал Turizm.ru.

Средневековый замок, построенный в 1388 году, стал источником вдохновения для романа ирландского писателя Брэма Стокера «Дракула». Примечательно, что сам Стокер никогда не был в этом районе Румынии, а главный герой Дракула — вымышленный персонаж.

Вакцинация проводится до конца мая по пятницам с 14:00 до 20:00, субботам с 10:00 до 20:00 и воскресеньям с 10:00 до 18:00.