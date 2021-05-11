«Детей не жалко?» Джиган и Самойлова подвергли себя смертельной опасности

Джиган и Оксана Самойлова вместе с четыремя детьми отдыхают на Мальдивах. Вместо классического пляжного отдыха в отеле они выбрали жизнь на судне. Семейство передвигается на шикарной яхте, наслаждаясь просторами океана и экстремальными водными играми.

Целый день Оксана Самойлова выискивала за бортом китовых акул, чтобы отправиться к ним поближе вместе с мужем и дочерьми. В итоге эти местные обитатели попали в поле зрения семьи Джигана только ночью. Артист, его жена и их шестилетняя дочь Лея погрузились в воду, рискуя не вернуться назад. Остальные дети остались ждать на яхте.

Звездной паре удалось запечатлеть подводное плавание с восьмиметровой рыбиной на камеру. Хотя китовые акулы и считаются не опасными для человека, тесное взаимодействие ними порой приводит к смерти. Взмахом огромного хвоста, китовая акула могла не только оглушить, но и убить Джигана, Оксану Самойлову и их ребенка. К счастью, все обошлось без происшествий.

Когда в Сети появились кадры ночного приключения популярной семьи, россияне пришли в шок. Им показалось, что такое экстремальное развлечение было чересчур жутким. "Я бы от страха умерла ночью плавать с такой рыбой", "Мне через экран и то страшно", "Как можно рисковать собой, имея стольких детей? Дочкой? Или их много, не жалко?" — написали поклонники Джигана и Оксаны Самойловой о рискованном отдыхе.



