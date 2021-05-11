Появился первый трейлер «Венома 2» с Томом Харди и Вуди Харрельсоном
До последнего Sony Pictures старательно скрывала новое супергеройское столкновение — Эдди Брока и Клетуса Кэссиди, пишет Супер.
До последнего Sony Pictures старательно скрывала новое супергеройское столкновение — Эдди Брока и Клетуса Кэссиди, пишет Супер.
Вторую часть «Венома» под названием «Веном: Да будет Карнаж» хотели выпустить еще в прошлом году, но из-за коронавируса премьеру переносили несколько раз. И вот после томительного ожидания компания наконец выпустила официальный трейлер фильма.
В главных ролях — Том Харди и Вуди Харрельсон. На экранах Харрельсон появится в образе суперзлодея из вселенной Marvel Карнажа.