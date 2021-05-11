Каким образом легко испортить окрошку и как ее готовить по всем правилам

Ответ не так прост. В каждой семье это блюдо готовят по-своему, а споры между сторонниками кваса и кефира достигают порой поистине эпических масштабов.

Большинство россиян заправляет окрошку квасом и просто не понимает, как в нее можно добавлять молочные продукты. В то же время многие упорно упоминают в поисковых запросах именно рецепт на кефире.

Не остались в стороне от дискуссии и эксперты Роскачества. В пресс-службе организации заявили, что «в классический вариант рецепта окрошки входят: картофель, яйца, огурцы, редис, укроп, зеленый лук, сметана для заправки и, конечно, квас».

Как делать окрошку

Чтобы не обидеть ни одну из противоборствующих сторон, мы остановимся на традиционных правилах приготовления окрошки, а в заключение поделимся рецептами на квасе и на кефире.

ФОТО: Так Просто!

Ошибки, которые могут испортить окрошку

Выбор кваса

Магазинный квас, как правило, имеет сладкий вкус, которого в правильной окрошке быть не должно. Если постараться, то можно найти специальный окрошечный квас с резко-кисловатым вкусом.

Еще один вариант — приготовить по нашему рецепту квас из ржаного хлеба. Такой напиток подойдет для приготовления окрошки и прекрасно утолит жажду.

Зеленый лук

Некоторые люди терпеть не могут зеленый лук, но хорошая окрошка без него не получится. Лук должен быть максимально свежим и молодым. Резать его нужно как можно мельче, а можно еще и потолочь. Так он максимально обогатит готовое блюдо ароматом.

Острые добавки

Чтобы окрошка приобрела неповторимую бодрящую остроту, не обойтись без заправки. Чаще всего заправку из горчицы или хрена смягчают сметаной или простоквашей.

Овощи

Овощи в окрошке должны быть молодыми, свежими и по контрасту с луком чуть сладковатыми. Горькие огурцы или жесткая перезревшая редиска могут испортить вкус супа.

Все ингредиенты окрошки должны хорошо чувствоваться. Поэтому не стоит нарезать овощи мелко, а тем более натирать на терке.

Зелень и травы

Окрошка — самый летний из супов. А значит в нём должно быть побольше зелени и пряных трав. Травы можно потолочь с луком, а можно посыпать ими суп.

Классическая окрошка на квасе

Ничто так не притягивает летом к холодильнику, как кастрюля холодной окрошки с квасом. Для ее приготовления тебе понадобятся самые простые продукты, которые наверняка найдутся на огороде или на рынке.

Ингредиенты

1,5 л несладкого кваса

500 г картофеля

150 г отварного куриного филе

150 г вареной колбасы

200 г редиса

300 г огурцов

1 сладкий перец

200 г зеленого лука

100 г укропа

петрушка по вкусу

соль и перец по вкусу

Приготовление

Отвари картофель в мундирах. Остуди, очисти, нарежь кубиками.

Колбасу, куриное филе, вареные яйца, огурцы нарежь кубиками. Редис и перец нарежь тонкой соломкой. Мелко нарежь зелень.

Смешай мясо, колбасу и овощи в миске.

Посоли, поперчи, выложи в тарелки.

Залей квасом, сверху посыпь зеленью.

Подавай окрошку охлажденной.

Добавить блюду сытности может сметана, но худеющим ее лучше не использовать.

Окрошка на кефире

Окрошка, заправленная кефиром, прекрасно утоляет голод и жажду. Она получается получается нежной, с легкой кислинкой. Калорий в блюде немного, поэтому ты сможешь употреблять его, не опасаясь за свою фигуру.

Ингредиенты

500 г докторской колбасы

5 огурцов

500 г редиса

5 яиц

1 л кефира

1,5 л сыворотки

5 картофелин

пучок зеленого лука, кинзы, укропа, петрушки

1,5 ст. л. горчицы

сметана по вкусу

соль по вкусу

Приготовление

Нарежь небольшими кусочками огурцы и редис.

Мелко нарежь лук и зелень.

Колбасу, вареные яйца и отварной картофель нарежь кубиками.

Смешай все ингредиенты в кастрюле.

Влей кефир и сыворотку. Добавь горчицу, посоли, перемешай.

Дай постоять 10 минут, добавь по вкусу сметану и подавай к столу.

Как делать окрошку, чтобы избежать досадных ошибок, мы рассказали. В жару у тебя будет отличная возможность неоднократно продегустировать всю гамму вкусов окрошки — от классической на квасе до нежной и диетической на кефире. Приятного аппетита!



