Сергей Безруков откровенно рассказал о семейной жизни с Анной Матисон

«Мы искренне радуемся, когда ребенок действительно находит своих родителей. Ситуация, при которой столько детей остается в детдомах, конечно, ненормальная для нашей страны. И я думаю, что цивилизованное общество как раз и отличается тем, что в нем нет беспризорников. Все ребята там — в семьях. И я искренне желаю, чтобы так и было и у нас», — рассуждает народный артист РФ.