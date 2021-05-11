Сергей Безруков откровенно рассказал о семейной жизни с Анной Матисон

47-летний российский актер театра и кино Сергей Безруков предпочитает не афишировать свою личную жизнь. Известно, что он вот уже пять лет счастлив в браке с режиссером Анной Матисон, которая подарила звезде «Бригады» двух детишек. Накануне Безруков впервые рассказал, как складываются его отношения с женой. Артист признался, что Матисон стала для него не только любимой женщиной, но также другом и соратником. Пара вместе реализует несколько совместных творческих проектов.
«Мужчина силен своею семьей. И что бы ни случалось в жизни, это его надежный тыл. Радуют дети, проекты и совместные работы с женой. После нашего фильма по повести Сергея Довлатова «Заповедник» мы работаем над киноальманахом «Папы», который выйдет на экраны в следующем году», — сообщил Сергей Витальевич.
Помимо творческих проектов, звездная пара занимается и общественной деятельностью. Безруков с женой посвящают довольно много времени благотворительности, считая важным помогать нуждающимся. Так, семья активно сотрудничает с фондом «Подари жизнь» актрисы Чулпан Хаматовой. Организация занимается и тем, что помогает ребятам из детских домов найти приемную семью. Отец четырех детей Безруков убежден, что у каждого малыша есть право на семью.
«Мы искренне радуемся, когда ребенок действительно находит своих родителей. Ситуация, при которой столько детей остается в детдомах, конечно, ненормальная для нашей страны. И я думаю, что цивилизованное общество как раз и отличается тем, что в нем нет беспризорников. Все ребята там — в семьях. И я искренне желаю, чтобы так и было и у нас», — рассуждает народный артист РФ.