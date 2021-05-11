Эве Киви: «Пузатый Банионис целовался в сто раз хуже Лаврова и Куравлева»

Несмотря на почетный статус бабушки, одна из самых красивых актрис Советского Союза, покорившая сердце американского певца и актера Дина Рида, выглядит лучше 77-летней Катрин Денев. Пять лет назад Эве даже снялась в рекламе с эротическим уклоном.

- Я всегда считала себя наполовину русской актрисой, хотя, пожалуй, только в единственном фильме «Капитан первого ранга» мне посчастливилось сыграть русскую девушку Валю. В остальных картинах, а их у меня более 60, я была эстонкой, латышкой, немкой, полькой, финкой, датчанкой, американкой…

Путь в большое кино мне открыл знаменитый русский драматург Алексей Арбузов, который присутствовал на просмотре моего дипломного спектакля, поставленного по его пьесе «Город на заре». Алексей Николаевич пригласил меня в Москву, на пробы на роль главной героини в фильме «Сампо». Это был совместный советско-финский проект, сразу же сделавший меня знаменитой. Статуэтка моей героини Анники украшает столицу Финляндии Хельсинки.

Эве Киви ФОТО: Jaan Künnap, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

- Тяжело было нести бремя мужского обожания?

- Я всегда умела дружить с мужчинами. До сих пор, а прошло уже 50 лет, поддерживаю самые теплые отношения со своим партнером по фильму «Последняя реликвия» Александром Голобородько. Кстати, это я во время съемок принесла Александру радостную весть, что у него родилась дочь. Но с партнерами по площадке, а среди них были потрясающие мужчины, никогда не заводила романов.

- Кто из них вам казался самым сексуальным?

- Вне всякого сомнения, Кирилл Юрьевич Лавров, с которым мы снимались в фильме «На Гранатовых островах». До сих пор помню вкус его поцелуя, ибо так нежно, чувственно и профессионально больше не целовался ни один актер во всем мире!

- Трудно поверить, что Донатас Банионис в чем-то уступал Лаврову.