Эве Киви: «Пузатый Банионис целовался в сто раз хуже Лаврова и Куравлева»

8 мая известной эстонской актрисе Эве Киви, создавшей образы иностранок в популярных фильмах «Ошибка резидента», «На Гранатовых островах», «Последняя реликвия», «Идеальный муж», «Особых примет нет», «Жизнь и смерть Фердинанда Люса», исполнилось 83 года, пишет eg.ru.
Несмотря на почетный статус бабушки, одна из самых красивых актрис Советского Союза, покорившая сердце американского певца и актера Дина Рида, выглядит лучше 77-летней Катрин Денев. Пять лет назад Эве даже снялась в рекламе с эротическим уклоном.
- Я всегда считала себя наполовину русской актрисой, хотя, пожалуй, только в единственном фильме «Капитан первого ранга» мне посчастливилось сыграть русскую девушку Валю. В остальных картинах, а их у меня более 60, я была эстонкой, латышкой, немкой, полькой, финкой, датчанкой, американкой…
Путь в большое кино мне открыл знаменитый русский драматург Алексей Арбузов, который присутствовал на просмотре моего дипломного спектакля, поставленного по его пьесе «Город на заре». Алексей Николаевич пригласил меня в Москву, на пробы на роль главной героини в фильме «Сампо». Это был совместный советско-финский проект, сразу же сделавший меня знаменитой. Статуэтка моей героини Анники украшает столицу Финляндии Хельсинки.
- Тяжело было нести бремя мужского обожания?
- Я всегда умела дружить с мужчинами. До сих пор, а прошло уже 50 лет, поддерживаю самые теплые отношения со своим партнером по фильму «Последняя реликвия» Александром Голобородько. Кстати, это я во время съемок принесла Александру радостную весть, что у него родилась дочь. Но с партнерами по площадке, а среди них были потрясающие мужчины, никогда не заводила романов.
- Кто из них вам казался самым сексуальным?
- Вне всякого сомнения, Кирилл Юрьевич Лавров, с которым мы снимались в фильме «На Гранатовых островах». До сих пор помню вкус его поцелуя, ибо так нежно, чувственно и профессионально больше не целовался ни один актер во всем мире!
- Трудно поверить, что Донатас Банионис в чем-то уступал Лаврову.
- Играть любовь с Банионисом для меня было сущим адом. Безусловно, актер он был гениальный, и личность уникальная, но как герой-любовник никуда не годился. Намучилась с ним во время съемок 4-серийного фильма «Жизнь и смерть Фердинанда Люса»… Забавным было наше с ним знакомство. Хотя мы друг друга знали заочно, видели в кино, он, завидев меня в холле гостиницы, подошел и предложил: «Эве, давайте познакомимся, а то завтра, в постели, мне будет крайне неудобно, как джентльмену, с вами знакомиться». На следующий день нам предстояла первая съемка интимной сцены. Но когда я увидела перед собой обнаженного Донатаса с круглым, как шар, животом, то растерялась и стала хохотать. Ведь до этого момента у меня не было таких упитанных любовников. Режиссер фильма поляк Бобровский, видя мой ужас, дал жесткую команду: «Эве, что вы стоите как мумия? Ложитесь на него и страстно целуйте». На что я ответила: «Я боюсь, что как только я на него лягу, то его мячик лопнет». Когда режиссер крикнул «Мотор!», Банионис набросился как сумасшедший. Кажется, даже прокусил мне губу. При каждой нашей встрече потом я напоминала Донатасу об этом.
- Вам понравилось целоваться с Леонидом Куравлевым в комедии Леонида Гайдая «Не может быть!»?
- Да, это было здорово! Куравлев немного похуже, чем Лавров, но в 100 раз лучше Баниониса. Однако больше мне понравилось работать с самим Гайдаем, который пообещал снять меня в следующей своей картине. Кстати, я пробовалась на роль обольстительной блондинки в фильме «Бриллиантовая рука», но режиссер предпочел Светлану Светличную, сказав, что по-скандинавски я слишком холодна для того, чтобы вскружить голову такому примерному семьянину, находящемуся под каблуком жены, каким был герой Юрия Никулина.
Как в сказке
- Эве, какой самый смелый поступок вы совершили за свою карьеру?
- Вышла в одной юбочке из перьев, с бусами на голом теле вместо блузы, во время дружественного визита в одну из африканских стран. Русский посол, увидев меня в таком откровенном наряде, крикнул с трибуны: «Молодец, девка!» А что мне оставалось делать, когда министр культуры той африканской страны подарил мне национальную юбку из перьев и попросил в ней прийти на прием? Поскольку я, принимая дар, не знала, что в пакете находится одна юбка без верха, то опрометчиво согласилась. Пришлось выходить из положения и навешать на свою грудь разные бусы, как это делают африканки.
- Во время вашего бурного и длительного романа с Дином Ридом наверняка за вами присматривали люди из КГБ?
- В те годы за всеми актерами, которые выезжали за рубеж, присматривали партийные чиновники и комсомольские вожди, включая людей из комитета безопасности. С Дином Ридом нам приходилось прятаться от всего мира, встречаться в разных странах, но это только разжигало нашу страсть… С Дином я познакомилась в 1971 году в Москве, и это была любовь с первого взгляда. Как только наши глаза встретились, он схватил меня на руки и поцеловал, как в сказке. Потом приехал в Таллин и пел серенады под моим окном. Была такая снежная зима, опять как в сказке.
- Сложно стало жить в современной Эстонии в материальном плане?
- Да. У нас очень дорогая электроэнергия, вообще все дорого. Но Эстония - моя родина, которой я никогда не изменяла. Я живу очень и очень скромно… Иногда снимаюсь в рекламе - к счастью, хорошо сохранилась. Даже снималась в одной пикантной рекламе. Это, конечно, никакая не эротика, хотя…