Секс-бомба: как выглядит полуобнаженная внучка Михаила Боярского на отдыхе

Неделю назад 22-летняя девушка в компании младшей сестры отправилась на Мальдивы. В эпоху закрытых границ Екатерина выбрала именно этот курорт, который славится кристально-чистой водой и невероятными пейзажами.

Екатерина Боярская ФОТО: Instagram

В эти дни в личном блоге звездной наследницы можно увидеть, как она отдыхает, купается и демонстрирует различные наряды. Так, нельзя не обратить внимания на коллекцию раздельных купальников девушки — они выгодно подчеркивают пышную грудь Кати. Есть в гардеробе певицы и слитный купальник, который она демонстрировала в социальных сетях.

Екатерина Боярская ФОТО: Instagram

К слову, Катя может и посмеяться над собой: в одной из сторис она оседлала спасательный круг в виде фламинго. Аксессуар появлялся и в других публикациях внучки знаменитого мушкетера с отдыха на Мальдивах.

Екатерина Боярская ФОТО: Instagram

Интересно, что в обычной жизни Боярская одевается по-разному. В социальных сетях она публикует как откровенные образы, выгодно подчеркивающий достоинства ее пышных форм, так и максимально закрытые наряды, полностью скрывающие прелести звезды.