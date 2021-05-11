Три знака Зодиака, которым повезет летом 2021 года

Близнецы

Близнецов этим летом звезды и планеты сделают более успешными в любовной сфере. Большая удача ждет этих людей в поисках второй половинки и во флирте. Ночные светила существенно повысят харизму и обаяние этих людей, так что они смогут соблазнить кого угодно и когда угодно.

У этого благотворного влияния будет и другая сторона. Успех у противоположного пола поможет Близнецам в бизнесе и в работе. Всем, кто занят в сферах, подразумевающих постоянно общение с клиентами, будет сильно везти. Многие Близнецы смогут повысить свои продажи и в целом результативность. Это их время, поэтому им нужно действовать активнее.

Дева

Девы получат большой прирост удачи в финансовой сфере. Звезды и планеты будут большую часть лета находиться в удачном положении для активной работы, поисков новых источников дохода, открытия бизнеса. Также большой успех ждет Дев, которые планировали крупные покупки.

Определенную часть денег стоит потратить на создание нового образа. Важно обновить гардероб, приобрести какой-то аксессуар. Звезды усилят чутье Дев, которое и без того является далеко не самым слабым. Это поможет им значительно преуспеть в творческой деятельности, в любой работе, связанной с рисками.

Весы

Весам будет этим летом везти чуть больше, чем всем другим людям, включая и Дев, и Близнецов. Единственный минус — везение это будет не прогнозируемым и непредсказуемым в плане сфер жизни. Неизвестно, когда и в чем повезет Весам, но это произойдет точно. Во многих случаях данное везение будет незаметным и не читаемым.