Том Круз вернул «Золотые глобусы» после обвинений организаторов премии в расизме

Организаторов престижной кинопремии «Золотой глобус» обвинили в расизме. Ассоциацию иностранных журналистов, работающих в Голливуде, упрекнули в том, что в состав жюри конкурса в 2021 году не вошло ни одного темнокожего.

Это вызвало бурю негодования в американской киносреде. Как сообщает CNN, знаменитый актер Том Круз отказался от статуэток «Золотого глобуса», которые за все время карьеры ему вручали целых три раза. Артист просто взял и вернул «глобусы» назад организаторам в знак протеста против недостаточного разнообразия в жюри представителей американского общества.

Его примеру последовала телекомпания NBC, которая на протяжении долгого времени традиционно вела трансляцию вручения премии. Руководство вещания приняло решение, что в 2022 году не будет транслировать церемонию по тем же причинам, по которым Том Круз отказался от премии.



