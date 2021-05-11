Том Круз вернул «Золотые глобусы» после обвинений организаторов премии в расизме
Кроме того, от трансляции церемонии вручения кинонаграды отказался телеканал NBC, сообщает Пятый канал.
Кроме того, от трансляции церемонии вручения кинонаграды отказался телеканал NBC, сообщает Пятый канал.
Организаторов престижной кинопремии «Золотой глобус» обвинили в расизме. Ассоциацию иностранных журналистов, работающих в Голливуде, упрекнули в том, что в состав жюри конкурса в 2021 году не вошло ни одного темнокожего.
Это вызвало бурю негодования в американской киносреде. Как сообщает CNN, знаменитый актер Том Круз отказался от статуэток «Золотого глобуса», которые за все время карьеры ему вручали целых три раза. Артист просто взял и вернул «глобусы» назад организаторам в знак протеста против недостаточного разнообразия в жюри представителей американского общества.
Его примеру последовала телекомпания NBC, которая на протяжении долгого времени традиционно вела трансляцию вручения премии. Руководство вещания приняло решение, что в 2022 году не будет транслировать церемонию по тем же причинам, по которым Том Круз отказался от премии.