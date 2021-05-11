Наргиз Закирова стала бабушкой во второй раз

50-летняя Наргиз поделилась кадром, на котором запечатлена ее дочь Лейла с новорожденным сыном в руках. Голову мальчика нежно целует новоиспеченный отец – Трой Миллер. «Сегодня я стала бабушкой второй раз! Познакомьтесь с моим вторым внуком Леви Лесли Визи», – подписала артистка фото.

Умилительными снимками поделился в личном блоге и Трой. «Мой прекрасный сын прибыл, я так переполнен любовью... Каждый день, предшествующий этому моменту, был благословением. Добро пожаловать, Леви Лесли мудрый», – радуется родитель.

Пользователи Сети поспешили поздравить Наргиз с счастливым событием. «Это такое счастье! Пусть растет здоровенький на радость всем вам»; «Это огромное счастье, когда в семье появляются новые детки. Самое главное, чтобы они были здоровыми!»; «Лучшее, что может быть в жизни», – пишут фанаты в комментариях.

Напомним, что первый внук Наргиз – сын ее старшей дочери Сабины. К слову, несмотря на статус бабушки, певица может похвастаться стройной фигурой и дерзким стилем. Кроме того, артистка встречается с техником своей команды Антоном Ловягиным, который младше ее на 11 лет.

В прошлом году исполнительница призналась, что их отношения вышли на новый уровень. Бойфренд сделал Наргиз предложение, и она готовится стать супругой в четвертый раз. «Когда свадьба? Не знаю. Даже если она и состоится, то большой не будет. Меня мой молодой человек уже задолбал. Колечко подарил. Хорошее? Да. Если будем помирать с голоду, то я, наверное, его в ломбард заложу», – откровенничала она в интервью Вячеславу Манучарову.



