«Делает она, а стыдно мне»: Волочкова прогулялась по пляжу без белья

45-летняя известная российская танцовщица не обращает внимания на хейт в соцсетях и продолжает размещать в своем микроблоге откровенные снимки. Сегодня балерина и вовсе показала себя топлес.

Анастасия снялась у бассейна на фоне побережья. Звезда расстегнула белую рубашку, под которой не оказалось бюстгальтера. Волочкова без стеснения продемонстрировала грудь, прикрыв руками соски.

«Просто радуйтесь каждому моменту жизни», – подписала фото артистка.

Подписчики Анастасии оказались не в восторге от ее порыва. «Зачем Вы сами себя позорите», «Как говорится, делает она, а стыдно мне», «Самое ужасное – удар для дочери», «А что же трусы оставила?» – прокомментировали подписчики. Сама инстадива оставила критику без ответа.

Напомним, отпуск звезда проводит вместе с бизнесменом по имени Олег. Знакомство влюбленных состоялось около года назад в нотариальной конторе.



