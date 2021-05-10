«Делает она, а стыдно мне»: Волочкова прогулялась по пляжу без белья
Анастасия Волочкова не устает хвастать отдыхом на Мальдивах. На этот раз артистка поделился нескромной пляжной фотографией, пишет Eg.ru.
Анастасия Волочкова не устает хвастать отдыхом на Мальдивах. На этот раз артистка поделился нескромной пляжной фотографией, пишет Eg.ru.
45-летняя известная российская танцовщица не обращает внимания на хейт в соцсетях и продолжает размещать в своем микроблоге откровенные снимки. Сегодня балерина и вовсе показала себя топлес.
Анастасия снялась у бассейна на фоне побережья. Звезда расстегнула белую рубашку, под которой не оказалось бюстгальтера. Волочкова без стеснения продемонстрировала грудь, прикрыв руками соски.
«Просто радуйтесь каждому моменту жизни», – подписала фото артистка.
Подписчики Анастасии оказались не в восторге от ее порыва. «Зачем Вы сами себя позорите», «Как говорится, делает она, а стыдно мне», «Самое ужасное – удар для дочери», «А что же трусы оставила?» – прокомментировали подписчики. Сама инстадива оставила критику без ответа.
Напомним, отпуск звезда проводит вместе с бизнесменом по имени Олег. Знакомство влюбленных состоялось около года назад в нотариальной конторе.