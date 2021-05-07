Индрек Куус: закрывшиеся навсегда подвальные магазинчики - это итог свинства таллиннских властей

Правительство, отчаянно борющееся за здоровую печень и психическое здоровье граждан, пробует ограничить потребление алкоголя повышением акциза, перегородками в алкогольных отделах и десятью часами. Но на самом деле пострадал малый бизнес. Я говорю сейчас о подвальных магазинах, где когда-то можно было купить всё самое необходимое. Дурацкий закон, согласно которому в маленьких магазинах алкоголь продавать нельзя, за счет которого бизнес процветает у больших крупных торговых сетей.
Скучаем по маленьким магазинчикам
Давайте вспомним те самые подвальные магазинчики, которые на данный момент в Эстонии практически канули в Лету. Реальная история о том, как малый бизнес оказался в совершенно неравном положении.
Таллиннская городская управа решила в 2014 году, что свободные граждане эстонской столицы должны хлестать водку меньше, и после напряженных дискуссий власти пришли к решению, что следует запретить продажу крепких спиртных напитков в магазинах площадью меньше 150 квадратных метров и в тех, что находятся в непосредственной близости с учебными заведениями - не более 50 метров. К слову, детские сады учебными заведениями не считались.
Объявившие пьянству бой политики органов муниципальной власти под руководством тогда еще уважающего себя Эдгара Сависаара посчитали, что хорошая идея запретить по воскресеньям продажу алкоголя и в какой-то момент алкоголь в магазине нельзя было купить уже в восемь часов вечера, даже бутылку пива.
Ограничения и действительность
Это здорово, что государство помогает гражданам протрезветь и оказывает помощь зависимым. И я говорю это абсолютно без какой-либо иронии. Большинству людей не помогли сухие законы, программа помощи Европейского Союза, больница на Висмари, клуб анонимных алкоголиков и так далее.
Конечно, люди разные, и правительство приняло по крайней мере одно более или менее разумное решение о том, что ограничение продажи будет применяться по всей республике до 10 часов утра, и отчаявшиеся тусовщики знают, что они должны успеть за напитками для взрослых до 22 часов. Многие сейчас помнят очереди после 22:00 в круглосуточных магазинах Табасалу и Виймси, когда столичные мудрецы пытались держать жителей столицы в трезвом состоянии.
Но вскоре введут налог на автомобили и тогда количество выпивох возрастет, а количество свободных мест в автобусах, трамваях и троллейбусах существенно уменьшится.
Самое странное ограничение, которое Таллинн сделал, запретил продажу алкогольных напитков в подвальных магазинчиках.
Тогда менеджер по связям с общественностью города Таллинна Айн Саарна сказал: «Никто не говорит, что я должен за счет маленького магазина напиться вусмерть. Продавайте квас!» Цинично, не так ли?
Сависаар тогда тоже объяснил: «Я не верю, что судьба малого бизнеса зависит от того, можно ли им продавать водку или нет. Здесь надо менять весь политический курс. Маленький магазины не должны быть нацелены лишь на продажу водки». Просто дурацкие мысли.