Индрек Куус: закрывшиеся навсегда подвальные магазинчики - это итог свинства таллиннских властей

Правительство, отчаянно борющееся за здоровую печень и психическое здоровье граждан, пробует ограничить потребление алкоголя повышением акциза, перегородками в алкогольных отделах и десятью часами. Но на самом деле пострадал малый бизнес. Я говорю сейчас о подвальных магазинах, где когда-то можно было купить всё самое необходимое. Дурацкий закон, согласно которому в маленьких магазинах алкоголь продавать нельзя, за счет которого бизнес процветает у больших крупных торговых сетей.

Скучаем по маленьким магазинчикам

Давайте вспомним те самые подвальные магазинчики, которые на данный момент в Эстонии практически канули в Лету. Реальная история о том, как малый бизнес оказался в совершенно неравном положении.

Таллиннская городская управа решила в 2014 году, что свободные граждане эстонской столицы должны хлестать водку меньше, и после напряженных дискуссий власти пришли к решению, что следует запретить продажу крепких спиртных напитков в магазинах площадью меньше 150 квадратных метров и в тех, что находятся в непосредственной близости с учебными заведениями - не более 50 метров. К слову, детские сады учебными заведениями не считались.

Объявившие пьянству бой политики органов муниципальной власти под руководством тогда еще уважающего себя Эдгара Сависаара посчитали, что хорошая идея запретить по воскресеньям продажу алкоголя и в какой-то момент алкоголь в магазине нельзя было купить уже в восемь часов вечера, даже бутылку пива.

Ограничения и действительность

Это здорово, что государство помогает гражданам протрезветь и оказывает помощь зависимым. И я говорю это абсолютно без какой-либо иронии. Большинству людей не помогли сухие законы, программа помощи Европейского Союза, больница на Висмари, клуб анонимных алкоголиков и так далее.

Конечно, люди разные, и правительство приняло по крайней мере одно более или менее разумное решение о том, что ограничение продажи будет применяться по всей республике до 10 часов утра, и отчаявшиеся тусовщики знают, что они должны успеть за напитками для взрослых до 22 часов. Многие сейчас помнят очереди после 22:00 в круглосуточных магазинах Табасалу и Виймси, когда столичные мудрецы пытались держать жителей столицы в трезвом состоянии.

Но вскоре введут налог на автомобили и тогда количество выпивох возрастет, а количество свободных мест в автобусах, трамваях и троллейбусах существенно уменьшится.

Дискриминация

Самое странное ограничение, которое Таллинн сделал, запретил продажу алкогольных напитков в подвальных магазинчиках.

Тогда менеджер по связям с общественностью города Таллинна Айн Саарна сказал: «Никто не говорит, что я должен за счет маленького магазина напиться вусмерть. Продавайте квас!» Цинично, не так ли?