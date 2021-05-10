«Такую больше не встречу никогда»: Бадоев откровенно рассказал о разводе с Жанной

Подробностями личной жизни Алан Бадоев поделился в программе Маши Ефросининой.

Хоть супруги и развелись в 2012 году, клипмейкер по-прежнему говорит о бывшей жене восторженно, и отводит ей немалую роль в своем становлении.

«Жанна — тот человек, который полностью поменял мою жизнь. Эта женщина, которая вдохнула половину всего, что можно увидеть в Алане Бадоеве», — говорит он и добавляет, что его бывшая супруга является тем человеком, которому хочется подражать.

Что касается развода, то это решение было трудным для пары. Однако они понимали, что страсти нет, а показывать детям ссоры, которые могли начаться, они не хотели. Да и желание сохранить хорошие отношения тоже сыграло свою роль, сообщает портал «Факты».

Жанна — мой тотем. Такого человека я больше никогда не встречу, 1

— признался Алан Бадоев.

Напомним, что Жанна Бадоева в 2019 году отказалась от украинского гражданства. Она сделал выбор в пользу итальянского гражданства после того, как вышла замуж за бизнесмена Василия Мельчинина. Он родом из Львова, но живет и ведет бизнес в Италии.



