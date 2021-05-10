Трусы мешают? Алексей Панин снова обнажился посреди улицы перед камерой

Актер Алексей Панин снова сфотографировался обнаженным. Снимок без трусов он выложил на личной странице в Instagram, слегка заретушировав в интимных зонах. По некоторым данным, он недавно получил вид на жительство в Испании и решил отметить, оголившись прямо на парковке.

Публикацию скандальный артист сопроводил не менее провокационной подписью.

«В кафе, на улицах и на пляже люди спокойно живут как хотят. Никто не говорит „здесь же дети“! Дети тоже голые. Все счастливы!» — описал он милую сердцу Испанию, где живет уже несколько лет.

Пользователи сети такую откровенность 43-летнего Панина не оценили. Больше всего их волнует, как такое поведение отца отразится на его дочери Анне. 13-летняя девочка по решению суда живет с ним в Испании. Дочь Анна родилась у Панина от фотомодели Юлии Юдинцевой. Вскоре после ее рождения они расстались и стали бороться за ребенка. Суд присудил опеку матери, но Панин якобы несколько раз похищал малышку. Та привыкла жить с ним и отказывалась возвращаться к матери. В 2017 году Анне разрешили остаться с Паниным навсегда.

Аня — не единственный ребенок Панина. В апреле 2011 года с разницей всего в два дня от разных женщин у него родились дочери Мария и София, которые живут со своими матерями. А недавно в откровенном разговоре с Лолитой Милявской Панин рассказал, что случайно узнал о наличии у него четвертой дочери. Ее рождение скрыла от него мать ребенка, девочка растет в другой семье и не знает, кто ее биологический отец.



