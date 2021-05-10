Стыд и срам? Молодая жена Цекало выставила напоказ огромную грудь
29-летняя художница и модель Дарина Эрвин не стесняется размещать все более и более откровенные кадры у себя в Instagram. Сегодня она опубликовала очередной снимок, который был неоднозначно воспринят поклонниками.
Спутница жизни известного 60-летнего российского продюсера сделала селфи во время поездки в автомобиле. На Дарине было белое платье на одно плечо. Экстремальное декольте практически полностью обнажало пышный бюст женщины.
Добавим, что в ее Instagram большая часть фотографий провокационного характера, на которых грудь выступает на первом плане.
У Эрвин закрытый аккаунт, однако кадр быстро разлетелся по фанатским пабликам. Интернет-пользователи посчитали образ инстадивы слишком развратным. «Это уже пошлость», «Стыд и срам», «Перебор», – высказались подписчики.
Дарина Эрвин