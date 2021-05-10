Мария Максакова об избиениях бывшего мужа: был ад, думала, что он убьет меня и ребенка

Мария Максакова с ужасом вспоминает, как оказалась заложницей в собственном доме, когда возлюбленный вновь пришел домой в нетрезвом виде. Певица надеялась, что Тюрин не будет бить ее в присутствии детей, но его ничто не могло остановить. Мужчина жаждал полного подчинения и послушания.

«Когда Тюрин понял, что я настроена решительно уйти от него, начался ад. Он запер меня в доме с детьми. Я пыталась прятаться в одной из комнат, но он вышиб дверь ногой. Он бил меня руками и ногами, куда только попадал. Тюрин раздробил мне кости на стопе и нанес черепно-мозговую травму. Он долго меня мутузил, орал, что-то доказывал. Закончилось это только после того, как он сам устал», — рассказала она.

По словам артистки, избиения продолжались три дня. От отца доставалось и наследникам. «Сын, ему было на тот момент четыре года, бросался меня защищать. Сначала Тюрин реагировал на это, отступал. Потом он начал уже самого Илюшу отшвыривать. Он кидал в нас предметы. Особенно ему нравилось наливать бутылку воды и швырять в меня, когда я держала дочь на руках. Я неоднократно думала, что он не только меня, но и ребенка убьет. И вот в таком состоянии мы провели две ночи. Он отнял все телефоны, позвонить я не могла. Дождавшись, когда он крепко уснет, я сбежала», — рассказывает Мария.

Максакова надеялась, что теперь сможет начать все заново, она встретила Дениса Вороненкова и вышла замуж. Но обстоятельства вынудили ее уехать на Украину. В это время экс-избранник умело настроил наследников против матери. По мнению Марии, Тюрин сделал это не от переизбытка отцовских чувств, он просто хотел обезопасить себя на случай проблем с законом.

«Сейчас я поняла, зачем он вырвал у меня детей и еще вымогал потом мое согласие на проживание с ним, хотя, казалось бы, это согласие не имеет ни смысла, ни юридической силы. Ему нужны были доводы для домашнего ареста в случае задержания. А как раз два несовершеннолетних иждивенца давали бы ему маневр», — рассуждает певица.

Между тем, родственники уже не первый год борются за квартиру Максаковой в Москве. Когда-то эту недвижимость Марии подарил отец, стоимость 260-метровых апартаментов — порядка 200 миллионов рублей (2 222 222 евро). Так, месяц назад дети звезды подали на артистку в суд. Они требуют от родительницы передать им квартиру на Краснопресненской набережной. Ожидаемо, что руководит действиями общих наследников бывший муж певицы, он же будет представлять в процессе интересы дочери. И, как известно, это не первое его посягательство на имущество экс-супруги.



