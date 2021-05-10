Архивное выступление Юлии Началовой на День победы растрогало поклонников

Пользователи Интернета поблагодарили мать артистки за то, что она дала возможность еще раз услышать выступление неподражаемой Началовой, талант которой забыть невозможно. «Юлечка — великая певица. До сих пор не верится. Обожаю эту песню в исполнении Юли. С Днем Великой Победы вашу семью», «Так могла спеть только Юля Началова», «Юлечка, какая же ты... Нет слов», «Как же пронзительно, как же красиво! Как же больно! Сильная песня, до слез, до мурашек, да еще и в исполнении Юлечки… Ты живешь, милая девочка, в наших сердцах, живешь в нашей памяти. Мы тебя очень любим. Я до сих пор плачу по тебе. Мне 26», « Песня за душу берёт! С Днем победы», «Я тоже плачу до сих пор. Мне 68», «Сильное исполнение, сердце прямо колотится», — высказываются комментаторы.