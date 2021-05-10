«Произошло не со мной»: почему изменившаяся до неузнаваемости Пуговка из «Папиных дочек» навсегда ушла из кино

Как и многие другие артисты, Катя стала заложницей одного образа, который теперь всегда ассоциируется с ее личностью. Вот только саму Старшову, похоже, такое положение вещей не устраивает. Екатерина сильно обижается, когда ее называют Пуговкой. Она неоднократно давала понять, что «Папины дочки» — давно перевернутая страница биографии. На днях Катя в очередной раз высказалась на эту тему, а также показала свои свежие снимки.

Сейчас я воспринимаю сериал как что-то, что произошло не со мной. Это не потому, что я получала такое неудовольствие от съемок. Видимо, потому что мне это постоянно из-за всех дыр пихают. Ото всех я слышу про Пуговку, про сериал. Я уже совсем другая, я уже давно не снимаюсь,

— написала Старшова в своем официальном аккаунте в социальной сети Instagram.

Сейчас Екатерина ушла из актерской профессии — она говорит, что съемки ее давно не интересуют. Девушка профессионально занимается фигурным катанием, принимала участие в международных шоу и проекте «Танцы со звездами». А два года назад красотка поступила в МГУ им. М. В. Ломоносова на факультет фундаментальной медицины, где прилежно посещает лекции и сдает экзамены. Старшова призналась, что она не общается ни с кем из актеров из «Папиных дочек». По всей видимости, сказывается разница в возрасте: большинство членов команды были значительно старше Кати.

Поклонники отметили, что девушка изменилась до неузнаваемости. «На фото никакой Пуговки больше нет», «Такой стиль тебе очень идёт!», «Красавица просто», «Ты уже взрослая девушка, точно не Пуговка», — высказываются комментаторы.



