Принцы Уильям и Гарри отказались произносить совместную речь на открытии памятника матери

Принцы Уильям и Гарри будут присутствовать на церемонии открытия памятника. Однако братья решили свести общение к минимуму — на мероприятии они выступят с отдельными речами. «Каждый из них настоял на том, чтобы приготовить свой собственный отдельный текст», — заявил инсайдер.

Несмотря на разногласия, Уильям и Гарри вместе выбирали и заказывали скульптуру, посвященную маме. Известно, что статую откроют перед лондонским домом Дианы 1 июля, когда принцессе могло бы исполниться 60 лет.

Для них это очень важно. Конечно, есть надежда, что память о матери поможет восстановить контакт между ними, но сейчас это кажется слишком зыбким. Пока их язык тела говорит о том, что у них еще не все гладко и они не смогут выступить единым фронтом,

— добавил источник.

Напомним, отношения принцев испортились после того, как Гарри вместе с женой Меган оставил королевские полномочия и уехал из Великобритании. Масла в огонь подлило интервью, в котором Маркл заявила, что родственники мужа доводили ее до слез и всячески унижали. По словам супруги принца, еще перед свадьбой между ней и Кейт Миддлтон возник конфликт. Тогда они не могли решить вопрос, связанный с нарядами участников торжества.

«Я говорю это не для того, чтобы кого-то унизить, потому что это была действительно тяжелая предсвадебная неделя. И Кейт довела меня до слез, потому что была чем-то расстроена, но признала это и извинилась. И она принесла мне цветы и записку с извинениями. Трудно было смириться с тем, что меня обвиняют не только в том, чего я не делал, но и в том, что случилось со мной», — откровенничала Меган в беседе с Опрой Уинфри.

Разумеется, интервью вызвало немало споров. Поначалу Елизавета II хранила молчание, но позже Букингемский дворец выступил с заявлением от имени королевы. «Вся семья опечалена, узнав, насколько сложными были последние несколько лет для Меган и Гарри. Поднятые вопросы, особенно расовые, вызывают беспокойство. Хотя некоторые воспоминания и могут отличаться, к ним относятся очень серьезно. Гарри, Меган и Арчи всегда будут любимыми членами семьи», — говорилось в обращении.



