ТОП-10 российских артистов и телеведущих с безупречными формами

До лета осталось меньше месяца — кто-то в панике бежит в спортзал, стремясь привести себя в порядок, а кто-то давно уже готов к пляжному сезону. Эти предусмотрительные звезды уже сейчас выставляют фигуры напоказ — просто потому, что есть чем гордиться.
Конечно, ловят восхищенные взгляды и собирают в соцсетях восторженные комментарии прежде всего женщины, но есть в нашей подборке самых фигуристых знаменитостей и мужчина, который этой весной сразил Инстаграм наповал кубиками своего пресса. «Телепрограмма» представляет 10 звезд с идеальным телом и рассказывает, как они добились таких результатов.
Певец говорит, что спорт — это его вторая работа. В расписании Сергея — ежедневные силовые тренировки (результат — на этом свежем фото). Лазарев пошутил: «Может, в таком виде открыть следующий сезон шоу «Ну-ка, все вместе?». Хорошая идея: в проекте одних лишь судей сто человек — пусть качаются вместе с Сергеем!
Мастер спорта по спортивной гимнастике и сейчас может показать себя на спортивных снарядах. Но чаще актриса изнуряет себя не тренировками, а диетами. Асмус призналась, что склонна к полноте, поэтому серьезно себя ограничивает: иногда может съесть за день одно яблоко. Имейте в виду, этот трюк опасен для здоровья — не повторять!