Пн, 10.05.2021
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«Неприятие, булинг, травля»: Манижа призналась в страхе перед «Евровидением»

Манижа ФОТО: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

Певица Манижа не ожидала столь радикальной реакции на своё творчество. Она отреагировала на обрушившуюся критику на её песню Russian Woman, с которой она представит Россию на Евровидении, пишет Лайф.

Конечно, были моменты, когда я просто испугалась. Как любой нормальный живой человек могу испугаться, могу расстроиться, могу оказаться в состоянии страха, переживаний. И у меня были мысли вначале, что, боже мой, может быть, мне всё-таки не надо ехать?

— пояснила Манижа в интервью "Московскому комсомольцу".

Певица призналась, что не ожидала столь радикальной критики в свой адрес. В итоге она взглянула на ситуацию с другой стороны и даже оказалась ей рада.

Неприятие, булинг, травля до сих пор существуют в обществе. Ксенофобия до сих пор существует. Мне искренне жаль, что это происходит. Но я очень рада, что мы сейчас говорим об этом, пускай даже ценой моих личных слёз, переживаний и страхов,

— рассказала Манижа.

Отметим, что выбор Манижи в качестве представительницы России на Евровидении пришёлся по душе далеко не всем. Так, певица не понравилась Владимиру Жириновскому, Юрию Лозе, Виталию Милонову и критику Сергею Соседову. После отбора артистка столкнулась с масштабной травлей в Сети. В то же время холодный приём в России не мешает клипу Russian Woman быть в топе на официальном ютуб-канале Евровидения.


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