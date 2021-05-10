«Неприятие, булинг, травля»: Манижа призналась в страхе перед «Евровидением»

— пояснила Манижа в интервью "Московскому комсомольцу".
Певица призналась, что не ожидала столь радикальной критики в свой адрес. В итоге она взглянула на ситуацию с другой стороны и даже оказалась ей рада.
Отметим, что выбор Манижи в качестве представительницы России на Евровидении пришёлся по душе далеко не всем. Так, певица не понравилась Владимиру Жириновскому, Юрию Лозе, Виталию Милонову и критику Сергею Соседову. После отбора артистка столкнулась с масштабной травлей в Сети. В то же время холодный приём в России не мешает клипу Russian Woman быть в топе на официальном ютуб-канале Евровидения.