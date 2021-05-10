Диетолог перечислил напитки, которые опасно пить натощак
Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе назвал напитки, которые опасно пить натощак. Его слова передает Sputnik.
Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе назвал напитки, которые опасно пить натощак. Его слова передает Sputnik.
По его словам, по утрам можно пить воду, а все остальные напитки допустимо употреблять натощак с оглядкой на состояние своего здоровья. Дело в том, что некоторые из них могут раздражать желудок или способствовать резкому подъему уровня сахара в крови.
Кисломолочные напитки, соприкасаясь с воспаленной слизистой оболочкой желудка, могут вызывать боли. Специалист отметил, что после приема пищи этот орган лучше защищен.