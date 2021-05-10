Пн, 10.05.2021
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Диетолог перечислил напитки, которые опасно пить натощак

Кофе и чай. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе назвал напитки, которые опасно пить натощак. Его слова передает Sputnik.

По его словам, по утрам можно пить воду, а все остальные напитки допустимо употреблять натощак с оглядкой на состояние своего здоровья. Дело в том, что некоторые из них могут раздражать желудок или способствовать резкому подъему уровня сахара в крови.

Кисломолочные напитки, соприкасаясь с воспаленной слизистой оболочкой желудка, могут вызывать боли. Специалист отметил, что после приема пищи этот орган лучше защищен.

«При условии, если желудок здоров, можно пить зеленый чай с молоком, иногда допускается кофе с молоком», — добавил врач.

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