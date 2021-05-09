Житель Тарту ночью вызвал полицию, потому что соседи сверху мешали ему: но виноватыми оказались вовсе не люди!

В Twitter-аккаунте Департамента полиции и погранохраны говорится, что в ночь на пятницу в полицию Тарту пришло сообщение о том, что в одном доме человек очень обеспокоен ночным поведением своих соседей сверху. Они шумят и топочат, мешая спать.

Когда полиция прибыла на место, выяснилось, что в данном случае надо смеяться: соседями, нарушающими ночной сон, оказался крупный кот, страдающий бессонницей. Домашний питомец прыгал по полу, и именно на его топот отрегировал сосед с нижнего этажа. Полиция поговорила с владельцами милейшего котика, но, наверное, профилактическую беседу надо было проводить с котом.