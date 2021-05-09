Пн, 10.05.2021
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Житель Тарту ночью вызвал полицию, потому что соседи сверху мешали ему: но виноватыми оказались вовсе не люди!

Оказывается, и домашнее животноее может вызвать шум ФОТО: Dimitri Kotjuh/Shutterstock/Elu24 kollaaž

Когда один встревоженный житель Тарту в ночь на пятницу вызвал полицию, решив пожаловаться на шумных соседей, он и представить не мог, кто же на самом деле нарушил его сон, пишет Elu24. 

В Twitter-аккаунте Департамента полиции и погранохраны говорится, что в ночь на пятницу в полицию Тарту пришло сообщение о том, что в одном доме человек очень обеспокоен ночным поведением своих соседей сверху. Они шумят и топочат, мешая спать. 

Когда полиция прибыла на место, выяснилось, что в данном случае надо смеяться: соседями, нарушающими ночной сон, оказался крупный кот, страдающий бессонницей. Домашний питомец прыгал по полу, и именно на его топот отрегировал сосед с нижнего этажа. Полиция поговорила с владельцами милейшего котика, но, наверное, профилактическую беседу надо было проводить с котом.

 
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