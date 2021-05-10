Прооперированную Ольгу Бузову выписали из больницы

Напомним, Ольга поступила в клинику 5 мая, после чего ее поместили в реанимацию. Певица через день вышла на связь с поклонниками и успокоила их, сказав, что ее лечат лучшие врачи. Известно, что ее прооперировали, но что с ней было на самом деле, какого рода операцию звезда перенесла - неизвестно, пишет «Стархит».