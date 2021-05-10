«Посылает всех, кто спрашивает про экс-супругу»: Евгения Лоза ответила на хамство Антона Батырева

Буквально на днях 36-летняя Евгения Лоза обсуждала разрыв с Батыревым. По словам актрисы, расставание с экс-мужем далось ей нелегко. «Развод был тяжелым. Мне кажется, что он таковой для всех и всегда. Нельзя сказать, что мы просто взяли и развелись внезапно. Тут был целый ряд причин. Сейчас с Антоном я не общаюсь», — делилась артистка.

Сегодня поклонники продолжили интересоваться личной жизнью звезды. Так, у Лозы спросили, как она относится к тому, что бывший супруг негативно о ней высказывается. «Он о вас плохо отзывается. В прямых эфирах посылает в зад тех, кто про вас спрашивает», — написали фанаты.

Евгения же не стала молчать и ответила на вопрос любопытных подписчиков. «Свое отношение к этому я выразила еще год назад в загсе», — заявила актриса.

Успела ли Лоза закрутить новый роман — неизвестно. А вот 39-летний Батырев давно состоит в отношениях с женщиной по имени Анна. Некоторые пользователи Сети уверены, что избранница актера подозрительно похожа на Евгению.