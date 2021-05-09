Что-то новое! Анна Хилькевич и Анатолий Цой перепели песню «Родина-мать»

В записи приняли участие такие звезды как Анна Хилькевич, Ника Вайпер, Анатолий Цой и блогеры-миллионники: Рома Рам, Кирилл Фокин-Созонов, STAZZY, Lil’mally, Максим Игумнов, Настя Витонова, Аркадий Меклер, пишет Starhir.ru.

«Молодое поколение сегодня с трудом воспринимает песни военных лет. Этот проект - это попытка поговорить с новой аудиторией о теме Великой Отечественной войны и постараться преподнести суть на их языке», — считает Ника Вайпер.

Съемки проходили два дня — 2 и 3 мая. Декорации специально созданы для этого проекта: в них много компьютерной графики, а на больших экранах появится огонь, гроза и другие природные явления.