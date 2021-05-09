Лидер Rammstein выпустил снятый в Эрмитаже клип на советскую песню

Действие клипа происходит в залах Эрмитажа, где Линдеманн исполняет песню в сопровождении женского симфонического оркестра. Девушки одеты в белую одежду, сам же исполнитель прогуливается по музею в черном костюме, пишет Lenta.ru.

23 апреля Тилль Линдеманн выпустил клип на песню «Любимый город», в котором полетал над лесами на советском истребителе. Лидер Rammstein также исполнил песню на русском языке.

Ранее сообщалось, что Линдеманн записал композицию к выходу фильма «Девятаев» режиссера Тимура Бекмамбетова. В подписи к клипу указано, что песня вошла в саундтрек к киноленте.