Фото: смотрите, как эстонские знаменитости отмечают День матери

Цель праздника — поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного человека — Матери.

По всей Эстонии этот день стали отмечать с 3 июля 1923 года. С каждым годом этот праздник набирал все больше популярности, вплоть до 1940 года.

Отмечание этого приятного не только мамам праздника возобновилось в 1988 году. С 1992 года была определена точная дата, которую внесли в перечень государственных знаменательных дат и праздников — второе воскресенье мая.