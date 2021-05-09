Фото: смотрите, как эстонские знаменитости отмечают День матери
Сегодня, 9 мая, в Эстонии отмечается День матери. В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин.
Сегодня, 9 мая, в Эстонии отмечается День матери. В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин.
Цель праздника — поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного человека — Матери.
По всей Эстонии этот день стали отмечать с 3 июля 1923 года. С каждым годом этот праздник набирал все больше популярности, вплоть до 1940 года.
Отмечание этого приятного не только мамам праздника возобновилось в 1988 году. С 1992 года была определена точная дата, которую внесли в перечень государственных знаменательных дат и праздников — второе воскресенье мая.
Жители Эстонии украшают дома флагами. В детских садиках и школах проходят утренники и концерты для мам, дети дарят своим мамам самодельные подарки.