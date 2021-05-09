Добавка Е171 в сладостях и пирожных разрушает ДНК и окончательно запрещена в Евросоюзе

E171 содержит наночастицы диоксида титана и обычно используется в потребительских товарах. В продуктах питания он используется в основном как отбеливающий и осветляющий агент в конфетах, жевательной резинке, белых соусах и глазури для тортов. Но его употребление в пищу было приостановлено во Франции в прошлом году из-за опасений по поводу здоровья, передает Medikforum.ru.

Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA) заявило, что после анализа доказательств существует риск того, что наночастицы диоксида титана могут вызвать повреждение ДНК, и невозможно установить безопасный уровень его ежедневного потребления.

«Принимая во внимание все доступные научные исследования и данные, группа пришла к выводу, что диоксид титана больше не может считаться безопасным в качестве пищевой добавки» , - сказал Магед Юнес, председатель экспертной группы EFSA по пищевым добавкам.

Теперь Европейская комиссия и отдельные государства-члены ЕС должны решить, запрещать ли добавку. Франция приостановила его использование в продуктах питания в прошлом году после исследования, показавшего, что диоксид титана может вызывать предраковые поражения у лабораторных крыс.

«После приема внутрь абсорбция частиц диоксида титана низкая, однако они могут накапливаться в организме».

Генотоксичность относится к способности химического вещества повреждать ДНК. Мэтью Райт, председатель рабочей группы EFSA по E171, добавил: