«Парад бессилия и оград»: стихи актера Назарова о Параде Победы возмутили Соловьева и депутатов Госдумы

Известный российский актер Дмитрий Назаров на днях стал объектом негодования после того, как опубликовал в Instagram видео, на котором зачитал собственные стихи о Параде Победы, передает Topnews.ru.

Артист называет мероприятия в честь празднования 76-летия со дня окончания Великой Отечественной войны бессмысленными.

При этом Назаров указал на множество запретов и ограничений, с которыми приходится мириться россиянам сегодня.

Он задается вопросом, для чего проводятся торжества, называя их «парадом бессилья, запретов и оград».

«Зачем в барьерах вся Россия? Зачем оттачивать парад?» – пишет он.

Актер сокрушается по поводу неискренности, которая проявляется в этот день к ветеранам.

«Парад расстрелянных пособий. Убитый пенсионный фонд. Забытой славы и надгробий. И фронт, развернутый в народ», – сетует он.

В заключении стихотворении Назаров критикует внутриполитическую обстановку в стране, а также указывая, что в этом «бессмысленном параде» участвуют также Росгвардия и автозаки.

Гражданская позиция Дмитрия Назарова вызвала негодование депутата Госдумы Ярослава Нилова.

В интервью «Подъему» он предположил, что у Назарова могут быть проблемы с психикой, а к его заявлениям депутат пытается отнестись «с пониманием».

«Общество во всём мире пребывает в серьёзном стрессовом состоянии… [Пандемия] влияет на психическое состояние людей», – сказал чиновник.

Еще один депутат Александр Хинштейн назвал Назарова культурной звездой, которая взошла на оппозиционном небосклоне.

С критикой в адрес Назарова выступил и ведущий России-1 Владимир Соловьев.

В своем Telegram-канале он порекомендовал артисту отказаться от его званий и оклада, отправившись на вольные хлеба.

Соловьев предложил Дмитрию Назарову вырваться из лап государства, прихватив с собой коллег, которые придерживаются аналогичной позиции, с которыми он мог бы создать союз вольных театральных деятелей и жить на деньги, полученные благодаря творческой деятельности.