Ксения Собчак: это день памяти и скорби, а не демонстрации оружия

«Эту фотографию я сделала, когда в Москве была репетиция Парада. Росгвардия была учтива ,но настойчива в своих перекрытиях. Но. Улицы перекрыли танками, мой город готовили к Параду Победы, который сегодня пройдёт в Москве. Странное ощущение. Для меня, как и для всей страны, 9 мая — очень важная дата, но способ её празднования мне кажется немного странным. На мой взгляд, это день памяти и скорби, а не демонстрации оружия. Какое бы мощное и смертоносное оно ни было.

У Израиля,например, есть очень интересная традиция на этот счёт. В апреле там отмечают День Катастрофы — траурное мероприятие в память о евреях, погибших во второй мировой. В 10 часов утра по всей стране звучит сирена и города останавливаются. Дороги встают, затихают улицы, тормозят поезда. Люди выходят на улицу и две минуты молча стоят. Это — дань памяти и скорби. Мои друзья, ставшие свидетелями этого, навсегда запомнили эти сильнейшие эмоции и звук, напоминающий о жути и кошмаре войны, о бомбардировках и смерти. Не знаю, может чем-то подобным заменить Парад, у меня нет решения. Но по эмоциям мне хотелось бы именно такого тихого молчания — в честь всех погибших и павших в этой жуткой войне.