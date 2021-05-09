Уку Сувисте вылетел на «Евровидение» в Роттердам
В воскресенье, 9 мая, эстонский певец Уку Сувисте вылетел в Роттердам для участия в международном песенном конкурсе «Евровидение 2021».
В воскресенье, 9 мая, эстонский певец Уку Сувисте вылетел в Роттердам для участия в международном песенном конкурсе «Евровидение 2021».
Вместе с Сувисте в Нидерланды также отправились генеральный продюсер конкурса Eesti Laul Томи Рахула, продюсер Лаура-Лийза Вейлер и бэк-вокалист Каарел Орумяги, передает Rus.err.ee.
Полуфиналы «Евровидения» пройдут 18 и 20 мая, финал состоится 22 мая.
Уку Сувисте с песней «The Lucky One» выступит во втором полуфинале.
Телеканал ETV+ и портал RUS.ERR.ee будут вести прямую трансляцию шоу с комментариями на русском языке.