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Уку Сувисте вылетел на «Евровидение» в Роттердам

Uku Suviste ФОТО: Raul Mee/Postimees/Scanpix Baltics

В воскресенье, 9 мая, эстонский певец Уку Сувисте вылетел в Роттердам для участия в международном песенном конкурсе «Евровидение 2021».

Вместе с Сувисте в Нидерланды также отправились генеральный продюсер конкурса Eesti Laul Томи Рахула, продюсер Лаура-Лийза Вейлер и бэк-вокалист Каарел Орумяги, передает Rus.err.ee.

Полуфиналы «Евровидения» пройдут 18 и 20 мая, финал состоится 22 мая.

Уку Сувисте с песней «The Lucky One» выступит во втором полуфинале.

Телеканал ETV+ и портал RUS.ERR.ee будут вести прямую трансляцию шоу с комментариями на русском языке.

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