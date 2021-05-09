По Красной площади промаршируют казаки-буддисты

По его словам, троих казаков проводили и благословили в центральном хуруле (буддийском храме) Калмыкии. Он пояснил, что «до революции у калмыков было много казаков и не только донских, и все они были буддистами», сообщает Lenta.ru.

Во время Великой Отечественной войны оборону на Дону в 1942 году в составе 51-й армии держала 110-я отдельная Калмыцкая кавалерийская дивизия.