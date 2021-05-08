Видео: эстонская певица рискнула подружиться с тараканами
В пятничной развлекательной программе «Õhtu!» эстонской певице Кети Уйбомяги пришлось повстречаться с 300 тараканами.
В пятничной развлекательной программе «Õhtu!» эстонской певице Кети Уйбомяги пришлось повстречаться с 300 тараканами.
В передачу к Юрию Бутшакову и Пирет Лаос пришли певицы Кети Уйбомяги и Инга Тислар. Сначала пары посоревновались, кто успеет собрать больше всего купюр аэродинамическом шкафу, пишет Elu24.
Поскольку певицы проиграли, Кети пришлось опустить руку в коробку с 300 тараканами и продержаться так 15 секунд.