Марина Зудина показала архивные фото актрис СССР для мужского журнала 33-летней давности
Вдова российского актера Олега Табакова Марина Зудина опубликовала в своем Instagram подборку архивных снимков.
Вдова российского актера Олега Табакова Марина Зудина опубликовала в своем Instagram подборку архивных снимков.
На фотографиях, сделанных в 1988 году, запечатлены советские актрисы – Наталья Андрейченко, Лариса Удовиченко, Любовь Полищук, Татьяна Друбич и Марина Зудина.
Звезды позируют в советском антураже на фоне матрешек, балалаек и портрета Ленина для мужского журнала.
По словам Зудиной, проект получил название «Красные Звезды перестройки». Автором снимков стал американский фотограф Хулио Донос.
Актриса призналась, что в тот период иностранцев очень интересовали буденовки, шинели и красные звезды, пишет Topnews.ru.
Такое внимание со стороны Запада возвело эти предметы интерьера и одежды в тренды культуры заката социализма.
«Иностранцы побросали балалайки, ушанки, самовары , медведи с матрешками и ухватились за новый культ- советскую символику», – написала Зудина, пообещав опубликовать новую порцию фотографий из этой серии.
Подписчиков Марины Зудиной восхитила подборка фотографий.