«Доширак со скрепами?»: совет Малышевой худеющим пенсионерам брать пример с блокадников разгневал Сеть

Так, в своем посте Малышева рассказала о правильном питании и собственном курсе по похудению, пишет Topnews.ru.

Одна из подписчиц написала, что из-за низких пенсий старикам в России практически невозможно придерживаться сбалансированного питания и купить наборы Елены Малышевой для похудения.

На это телеведущая написала, что россияне набирают вес из-за того, что едят калорийную еду, а для подтверждения своих слов Елена Малышева призвала вспомнить о жителях блокадного Ленинграда.

«Перестаньте оправдывать себя пенсиями! Чтобы иметь лишний вес, нужно много и очень калорийно есть! В блокадном Ленинграде полных не было! Не жалейте себя!» – написала она.

Комментарий Малышевой привел к шквалу критики в ее адрес, и вскоре она удалила свою запись. Многие пользователи советовали Малышевой самой начать питаться на пенсию в 8-9 тысяч рублей.

Юзеры упрекали ее в отсутствии совести и отмечали, что телеведущая не имеет никакого морального права «судить и судачить» о жителях блокадного Ленинграда.

«Эта Масяня в очках, по совместительству долларовый миллионер и мать граждан США вряд ли сможет понять отчего пенсионер с пенсией 150$ и квартплатой в 50-70$ не может себе что-то позволить. Она просто физически не способна это понять. Вы уж простите её», – возмущается пользователь с ником dddd.

«632 253 человека умерло от голода в блокадном Ленинграде. Это рекомендует Малышева гражданам РФ?», – недоумевает Макар Нагульнов.

«Доширак со скрепами?», – грустно иронизирует Nuclear Assault.